Uzun süredir tatilde olan ve kanaldan kovulduğu da iddia edilen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, flaş bir kararla istifasını istedi. FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, Portakal'ı istifasından vazgeçirmek için dil dökse de bu konuda başarılı olamadı. Portakal'ın istifasına ilişkin olarak da FOX TV yaptığı yazılı açıklama ile ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu ve Portakal'ın görevini bırakarak emekli olduğunu duyurdu. Olayın akabinde internet kullanıcıları Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?Neden istifa etti? Neden ayrıldı? sorusunun cevabını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE KİM GELECEK?

Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından akıllara gelen ismin İsmail Küçükkaya olduğu iddia edildi. Öte yandan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin geleceğini iddia etti. Öte yandan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve gazeteci Cüneyt Özdemir'în ismi Portakal'ın yerine geçecek adaylar arasında yer alıyor.

Duyumlarıma göre Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli gelicekmiş.

Bakalım ne olacak... — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) August 23, 2020

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ? NEDEN AYRILDI?

Fatih Portakal, yorulduğunu ve kendisini tekrar etmeye başladığını öne sürerek FOX TV'deki görevinden istifa etti. Portakal, FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'le gerçekleştirdiği görüşmede,"Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

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FATİH PORTAKAL'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılmasına ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX TV'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla." ifadelerini kullandı.

FOX TV'DEN FATİH PORTAKAL AÇIKLAMASI

FOX TV, kanaldan ayrılacağı iddia edilen Fatih Portakal'a ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Portakal'ın ayrılığı resmen duyuruldu.

FOX TV'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada,"2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize iletmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, Fatih Portakal'ın görev süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olduğu belirtilerek,"Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluk diliyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyunda hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz."

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın Nazilli’de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Nazilli’de okudu ve sonra geldiği İzmir’de okuduğu İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünü 1993 yılında bitirdi.

1993 yı olunca hem yabancı dilini geliştirmek hem de yüksek lisans eğitimi yapmak için yurt dışına; Avustralya’da yaşayan bir arkadaşının daveti ile gitti. Ancak eğitim aldığı alanla ilgili iş bulamayınca dünyaca ünlü bir otelin Sidney şubesinde restoran görevlisi olarak işe başladı. 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye döndükten sonra merhum eniştesi Dr. Rıza Arpaz muhabirlik yapması için Star TV'den yine merhum Ufuk Güldemir'e yolladı, cebine de kartvizit sıkıştırırdı, ‘hamili yakınımdır’ türünden… Ve 1996 yılında İzmir’de stajyer muhabirliğe başladı.

1997 yılının 1 Mayıs’ına kadar maaş almadan 6 ay çalıştı. Ve o zaman Star TV'ye kadrolu eleman oldu. 2004 yılında kanal patron değiştirince işten çıkarıldı. Bir süre sonra da yine doğup büyüdüğü şehirde ajans muhabiri olarak göreve başladı. İzmir Sığac açmaya karar verdi ancak, bir müddet sonra da 11 Ağustos 2006 günü Ayşenur Arslan ve Mehmet Ali Birand’ın Kanal D Haber ekibine transfer oldu.

Kısa sürede renkli haber sunuş tarzıyla ismi akılda kalan bir televizyon muhabiri oldu. Haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyonda başka işlerde de çalıştı. 8 ay Best FM'de 'Fatih Portakal'la Konuşan Türkiye' programını hazırlayıp sundu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D’de 'Ne yapmalı?' programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada CNN Türk'te "Seçim Çadırı ve Sokak TV" adlı 45 dakikalık, stüdyo dışı, canlı yayınları gerçekleştirdi.

2010 yılının ikinci yarısında Fox TV'ye geçti. Fox Tv de sabah haberlerinde Çalar Saat programını sunmaya başladı. daha sonra sabah haberlerini bırakıp aynı kanalda Ana Haberleri sunmaya başladı.

Her cuma gece yarısı 00.30'da başlayan “Fatih Portakal'la Türkiye'nin Trendleri” programını yapmaya başladı.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4. sınıflara "Araştırmacı Gazetecilik" dersi vermektedir. Aynı zamanda aynı okulda "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

"Medya Mektebi" adlı okulda "Haber Sunumunda Tarz" konusunda ders vermektedir.

Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 tarihinde Armağan Toper ile evlendi.

Kitapları :

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NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Portakal istifasına ilişkin olarak Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi. Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninden yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

Öte yandan Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı öğrenildi. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler.

NEREDE DOĞDU?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın Nazilli’de doğmuştur.

KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında doğan Fatih Portakal, 52 yaşındadır.