Fatih Portakal'dan sandık başında skandal hareket, oyunu kullanırken siyasi eğilimde bulundu

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal skandal hareketlerine bir yenisini daha ekleyerek sandık başında skandal hareket, oyunu kullanırken siyasi eğilimde bulundu. Tarafsız olması gereken sandık görevlisinin de portakal ile aynı harekete yapması tepkilere yol açtı.

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Fatih Portakal'dan sandık başında skandal hareket, oyunu kullanırken siyasi eğilimde bulundu

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Türkiye’yi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek.

‘ÖRGÜT BUNU BEĞENDİ’

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren akın ettiği sandıklara “şov” için gidenler de vardı. Bunlardan birisi de muhalif kimliğiyle bilinen haber sunucusu Fatih Portakal.

Sözcü TV spikeri Fatih Portakal oy kullandığı esnada çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hem siyasi işaret hem de siyasi mesaj verdi. Portakal, oyunu kullandığı esnada “zafer” işareti yaptı.

Sandık görevlilerinden bir tanesinin de Portakal’a eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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SİYASİ YÖNLENDİRME!

Evrensel mesajı olan fakat Türkiye sınırlarında PKK bölücülüğü ile özdeşleşen zafer işaretiyle poz veren Fatih Portakal, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Portakal, “Bu kez ikinci kullandım. 1 dk’da işi bitirdim. Oyumun rengi belli: illa ki değişim.” dedi.

Portakal, seçim programında ise kravat olarak daha önce mor rengi tercih ettiği, bu akşam yeşil renk takacağını söyledi. Portakal’ın renk üzerinden de PKK’nın siyasi uzantısı partinin renklerine atıf yapması manidar karşılandı.

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"KÖR CAHİL"

Fatih Portakal, seçim öncesinde Youtube'da yaptığı açıklamada vatandaşları aşağılayarak, “Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG’un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın.” ifadelerini kullanmıştı.

Portakal’ın büyük tepki çeken sözlerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun’dan da karşılık gelmişti. Ahmet Hakan, “Asıl kör cahil sensin. Üstelik senin kör cehaletini, ne yazık ki gerekçesiz bir kibir de besliyor.” demişti.

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