Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini İBB satın aldı

İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklama ; Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, tabloyu 6,5 milyon TL’ye satın aldığı bildirildi.