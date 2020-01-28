Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yanan otomobilden kendilerini zor kurtardı!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.
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