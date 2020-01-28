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  3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yanan otomobilden kendilerini zor kurtardı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yanan otomobilden kendilerini zor kurtardı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandıKuzey Yıldızı İlk Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandı

 

28 Ocak 2020 Salı 08:42

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