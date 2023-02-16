Fatih Tasdelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Tasdelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Tasdelen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatih Tasdelen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fatih Tasdelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Tasdelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Tasdelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Tasdelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Tasdelen 9 Nisan 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Taşdelen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Tasdelen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Tasdelen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fatih Tasdelen'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Tasdelen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/fatihtasdelen9

Fatih Tasdelenboyu ve yaşı kaç

Fatih Tasdelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Tasdelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Fatih Tasdelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Tasdelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Galatasaray U21

31 Ağu 2016 yılında Eyüpspor

23 Ağu 2017 yılında HEASK

19 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

7 Eylül 2018 yılında İst. Siirtgücü

1 Şubat 2019 yılında Yalovaspor

10 Ağu 2019 yılında Sultanbeyli Bld

11 Eylül 2020 yılında Osmaniyespor FK

25 Ocak 2021 yılında Yalovaspor

25 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

14 Ocak 2022 yılında Karşıyaka

Fatih Tasdelen kimdir

Fatih Tasdelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Tasdelen şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vefaspor (2011-2015)

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Fatih Tasdelen nereli

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