Fatih Terim 5 ismin biletini kesti!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu beklentilerin oldukça altında tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir yapılanmaya gitmek istiyor. Transferde birçok ismi kadrosuna katan ve yine birçok isimle görüşme halinde bulunan Galatasaray, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sezon öncesi antrenmanlarda oyuncularını değerlendiren Fatih Terim, Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Sekidika için kararını verdi. Bu oyuncular ile yollar ayrılacak.

AYRILIK RÜZGARI ESİYOR

Kadroya yeni oyuncuları ekleyen Galatasaray, şu ana kadar birçok isimle de yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan Mariano, Selçuk İnan, Nagatomo, Onyekuru, Seri, Lemina, Andone ve Maicon'un ardından ayrılıkların devam etmesi bekleniyor. Fatih Terim'in yeni sezonda düşünmediği isimler arasında Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Sekidika'da yer alıyor. Yönetim sezon başlamadan önce bu isimlerle yollarını ayıracak.

5 İSİMLE İMZALAR ATILDI

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.