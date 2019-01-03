Fatih Terim: "Anlaşma sağlanırsa Rodrigues ile vedalaşacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in son durumu ve kulübün transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rodrigues'in transferine onay verdiklerini ve anlaşma sağlandığı takdirde kendisine veda edeceklerini belirten Terim ayrıca Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov isimlerinin gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"

Sezon başından bu yana kadroyu iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fatih Terim, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listede belirlediğimiz oyuncuları da takımlarında izlemeye devam ettik bu süreç boyunca. Bu isimlerden oluşan listeyi de yaklaşık 2 ay önce verdik. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve hatta aramıza katılacak oyuncular da var. Örneğin, Rodrigues'e görüşmesi için izin verdim. Sonucu nedir henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden bir tanesi de Garry" dedi.

"SOSYAL MEDYA BU KONUDA SABIR SINIRLARINI ZORLAMAYA BAŞLADI"

Birçok bölgeye transfer yapmayı planladıklarını söyleyen Terim, şöyle konuştu: "Olmazsa olmazımız forvet ve stoper mevkilerinin dışında bir kanat ve orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bu anlaşmalar oldukça da resmi kanallarımızdan Galatasaraylılara ve futbolseverlere açıklanacaktır. Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimler duyuyorum ve okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Önceki transfer döneminde eğer böyle devam ederlerse kendilerini ifşa edeceğimi söylemiştim. Buradan taraftarlara sesleniyorum, bu hesaplar sizi aldatıyor. Bu ve benzeri insanları hayatınızdan çıkarın. Çünkü size iyilik yapmıyorlar. Bu kişiler gerçekten Galatasaraylı iseler duydukları söyledikleri insanları ifşa etsinler."

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- Fatih Terim'in açıklamaları

DHA