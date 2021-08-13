Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in düştüğü ve vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hgastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fatih terim aldığı kötü haberin ardından Adana'ya gitti. Peki Fatih Terim annesi Nuriye Terim kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nuriye terim sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

FATİH TERİM ANNESİ NURİYE TERİM KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim Adanalıdır. Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim ve Taner Terim'in babaları Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı. Nuriye Terim'in yaşı ile ilgili bilgi bulunmamaktır. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in düşme sonrası vücudunda oluşan kırıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenince Galatasaray'ın İskoçya’daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya gitti.

NURİYE TERİM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumuna ilişkin ilerleyen vakitlerde yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...