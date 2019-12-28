Fatih Terim: “Arda Turan futbolu burada bırakmalı”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci yarıda önemli değişiklikler olacağını söyleyen Terim, Arda Turan için de, "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalı" ifadelerini kullandı.

İlk yarının son maçında Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'e basın toplantısında torunu Yaman Çetin de eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan attığı "Anlaşıldı. İkinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak toplantıya başlayan Terim, "Ben bazı şeyleri olabildiğince açık söylüyorum. Bazı şeyleri de kodlayarak söylüyorum. Bence gideceği yerleri buluyor" diye konuştu. Terim daha sonra maçla ilgili soruları yanıtladı.

"Florya'dan yolu geçen herkes önemlidir"

Galatasaray'ın bugün 2019 yılında kazandığı kupalara layık bir oyun sergilediğini söyleyen Fatih Terim, "Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Taraftarımızı da uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Bugün onlar da özlemiş ki, oyun böyle olunca ortaya hoş şeyler çıktı. 3 kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Haftada 1 maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen seyahat sonrası 1 ter idmanıyla maça çıktık. 5 saat yolculuk sonrasında, salı-cuma, çarşamba-cumartesi derken çok da zorlu rakiplerle uğraştık. Kolay değildi ve taraftarımızı beklettik. Geçen sene aldığımız radikal kararlar bu sene de inşallah olacak diye düşünüyoruz. Bizim için, bize hizmet etmiş, yolu Florya'dan geçen herkes önemlidir. Oyuncularla konuşacağız ve 31 Ocak'a kadar olan bölümü, kulübümüzün menfaatine nasıl çeviririz ona bakacağız. Hepimiz buradayız ve bir yere de gitmiyoruz. Olaylar çok değişik seyredebilir. Ama şu bilinmelidir ki, son gelen yüzde 50 bindiği zaman işimiz çok daha zorlaşacak. Çok daha dikkatli olacağız bundan sonra. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına özen göstereceğiz. Tecrübeli oyuncu almayacağız anlamına da gelmesin. Ama bir değişim olacak. Bu devre arasında olacak, mayısta olacak, öbür ocakta olacak ama olacak. Bu şekilde hem cezalı hem para sıkıntısı içinde Avrupalı rakiplerimizle mücadele etmemiz çok zor. Ama değişime uğrayarak ve de kendi ekonomik durumumuza göre ilerleyerek önemli bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Bunu da hiçbir Galatasaraylı merak etmesin. Yeter ki onlar her zamanki gibi, bize güvenmeye devam etsinler. Bir gelişme olursa bunu da bizim ağzımızdan öğreneceklerdir. Çünkü yine birçok isim yazılmaya başlandı. Galatasaray'ı yavaş yavaş değiştireceğiz. Bize hizmet edenlere teşekkür ederek, onları ömür boyu unutmayacağımızı söyleyerek ayrılacağız. Florya'dan yolu geçenleri görüyorsunuz. Elmander geliyor, Melo geliyor, Ujfalusi geliyor, bunlar çok önemli şeyler. Bu değişimi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalı"

Devre arasında Galatasaray'a döneceği iddia edilen Arda Turan'la ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Arda Turan'la Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan, Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi bir ayıralım. Benimle Arda'nın özel hayattaki ilişkisi ayrı bir şey. Ben açıkçası Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, "Arda, Galatasaray'da mı bırakmalı" derseniz, benim oyum bundan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylıdır ve kendisini futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var. Son yılları pas geçti. Arda iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalı" diyerek tecrübeli oyuncunun dönmesine yeşil ışık yaktı.

Son olarak Galatasaray'ın bugün oynadığı futbolla ilgili konuşan Terim, "1'den 2'ye, 2'den 3'e geçişlerde ritmini bu şekilde ayarlamaya çalışan bir Galatasaray düşünüyoruz. Bloklar arasında top alan ve defansın arkasına koşan bir Galatasaray izleyeceğiz. Oynadığınız zaman, futbol zevkli bir oyun. Oynayan da zevk almalı. İlk yarının tamamında herkes oynadığından zevk aldı, seyreden de zevk aldı. Bu kadar ağır baskının olduğu yerde golü de bulursunuz, fazlasını da kaçırırsınız. Bugün fazla pozisyon da vermedik. Rakip sahaya oynayan, acele etmeden en iyi pozisyonu sabırla arayan bir Galatasaray olacak inşallah. Ben çok şeyin değişeceğini düşünüyorum ikinci yarıda. Hepinizin ve bütün ülkenin de yeni yılını kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA