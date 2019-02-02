İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fatih Terim babası için Adana'da

Fatih Terim babası için Adana'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi.

Fatih Terim babası için Adana'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden "geçmiş olsun" dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fatih Terim'in havalimanından çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.