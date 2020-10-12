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Fatih Terim beIN SPORTS röportajı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu. İşte detaylar...

Fatih Terim beIN SPORTS röportajı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray'ın efsane Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN SPORTS'a konuştu. "İmparator" lakabıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran tecrübeli hoca, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj ile birçok bilinmeze ve soruya açıklık getirecek. 

Son dönemde yaşanan tartışmalardan dolayı geçtiğimiz haftalarda yayıncı kuruluşa bir röportaj vererek konuşulması gerekenleri konuşacağım diyen Terim, beIN SPORTS'a konuştu. Peki, Fatih Terim beIN SPORTS röportajı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj veren Fatih Terim, "Sarı kırmızılıların teknik patronu, pek çok problemi bir arada yaşadığı geçen sezonu hangi sözlerle değerlendirdi?' Galatasaray'da başkanlık görevini üstlenmeyi düşünüyor mu? Tartışılan yabancı oyuncu sınırlaması hakkında neler söyledi?" sorularını cevapladı. 

İki bölümden oluşacak röportajın ilk bölümü, bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS HABER HD kanalında yayınlanacak.

Fatih Terim, beIN SPORTS'a konuştu!

TERİM'İN ODASINDAKİ 5. YILDIZ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı kırmızılıların deneyimli teknik patronu Fatih Terim'in, beIN SPORTS'a verdiği röportajda odasının duvarındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Cimbom'un, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu.

Fatih Terim'in sarı kırmızılılarla 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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