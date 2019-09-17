Fatih Terim: "Belhanda ciddi bir kayıp"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi Club Brugge maçı öncesi, "Belhanda yarınki maçta olmayacak. Bizim için ciddi bir kayıp" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Belhanda'nın maçta yer almayacağını açıklayan Terim, "Belhanda ciddi bir kayıp. Takımımızda aynı tip oyuncu çok yok. Hiç beklemediğimiz anda ciddi bir kayıp. Yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp" dedi.

"Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

Süper Lig'de oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyen Terim, "İlk 4 haftada mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybettik. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz, bunlar da önemli değil. Sonuçta kaybettik. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız" şeklinde konuştu.

"Diagne kendi takımı için kazanmak isteyecektir"

Mbaye Diagne'nin yarınki maçta rakip olacağı hatırlatılan Fatih Terim, "Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğal" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısının ardından Galatasaray, son hazırlığını maçın oynanacağı statta yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Club Brugge ile Galatasaray, yarın TSİ 19.55'de Belçika'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA