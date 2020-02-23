Fatih Terim: “Bir galibiyetten daha fazlası”

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından konuştu. Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın bir galibiyetten daha fazlası olduğunu ifade eden Terim, çok üstün bir oyunla galip geldiklerini söyledi.

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kazanarak 20 yıl sonra galip gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bu deplasmandaki 20 yıllık galibiyet hasretinin kendisi açısından çok önemli olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Terim, "Geçen sene de burada aynı soru sorulmuştu. Berabere kalınca ne dediysem kazandığımız zaman da aynı şeyi söyleyeceğim, bu istatistik benim için önemli değil demiştim. Ama bütün Galatasaraylılar burada kazanmamızı çok istediği için çok sevinçliyim. Nerede olursa olsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın kazanması önemlidir. Dünkü Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok keyifliydi. Bu maçın arkasına düşemezdik. Onun için bugün oyun üstünlüğünden dolayı çok memnunum. Daha ilk 20 dakikada da oyun kopabilirdi. Uzatma dakikalarında da olay başka yere gidebilirdi. Üst üste 7. maçta alınan 3 puan çok önemliydi. Galatasaraylıların içinde uhde kalmaması açısından bugün önemliydi. Ama ben biliyorum ki istekleri bitmez. Bugün burada kazandık, yarın başka bir şey daha olur, onu da yapmak için çalışırız. Bütün hafta teoride ne çalıştıysak, pratikte de bunu uyguladık. Oyun kontrolünü ele aldı arkadaşlarımız. Kontratak yemedik ve iyi ya da kötü bütün atakları sonuçlandırdık. Tek blok değil bütün halinde oynadık. Tam bir profesyonellikle, konsantre olmuş şekilde birçok gol pozisyonuna girdik. 3 puan aldığımız için çok memnunum. Sezon başından bu yana ilk kez haftada 1 maç oynayacağız. Temmuz ayından bu yana bu hafta ilk kez haftada tek maç oynuyoruz. Haftada 3 maç oynadığımızda acımasız sonuçlar alıp acımasız eleştiriler aldık. Bundan sonrası için o kadar çok şampiyon adayı var ki, her kaybettiğiniz puan sizi uzaklaştıracak. Herkes çok iyi durumda. Allah nasip ederse kayıpsız gitmek istiyoruz ama ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Galibiyet futbolcularımın analarının ak sütü gibi helal olsun"

Onyekuru'nun henüz 4. dakikada yakaladığı pozisyonu gol yapması durumunda durumun daha da farklı olabileceğini ifade eden Fatih Terim, "Onyekuru'nun maçın başındaki pozisyonu gol olsa daha da farklı olabilirdi. Bir takım kendi sahasında 1-0, 2-0 geriye düştüğü zaman sıkıntı olur. Bizim gibi Onyekuru silahı olan ve bu silahı iyi kullanan bir takım karşısında da rakipler adına durum tatsız olabilirdi. Oyuncu tercihlerini Fenerbahçe'ye göre yaptık. Hem de kendi oyunumuzu oynayabileceğimiz bir kadro oldu. Fenerbahçe burada aşağı yukarı her takım ilk 20 dakikada pres yapmıştı. Biz tam tersini yaptık, alan daralttık ve arkalarına sarkmayı iyi bildik. Hayatımda ilk defa, antrenmanda yaptıklarımızı kampta ev ödevi olarak da verdim oyunculara. İyi de çalışmışlar derslerine. Penaltıyla ilgili de bir şey söylemiyorum. 18'de gelen penaltı pozisyonuna kadar bizim kalemize top gelmedi. İstatistiksel olarak da iyi şeylerin çıkması lazım ortaya. Kadro tercihim de bundan dolayı bu şekildeydi. Bir tek Selçuk kalmıştı orta saha tercihi konusunda. Lemina çok önemli bir isim ve bugün Seri'ye o görevi vermiştim. Çok da iyi oynadı. Biz kendi evimizde Muslera'yla atağa çıkma planı yaparken, bugün ligin en güçlü takımlarından birisine karşı bunu gerçekleştirdik. Kruse'u orta sahayla önlemek istedik, bunu da başardık. Muslera'dan en uçtaki oyuncuya kadar bu galibiyet analarının ak sütü gibi helal olsun" açıklamasını yaptı.

"Geçen sene de mental sıkıntımız yoktu, Ali Palabıyık vardı"

20 yıl boyunca Kadıköy'de kazanamamanın oyuncular üzerinde mental bir etki olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Terim, "Geçen sene mental sıkıntımız yoktu. Ali Palabıyık vardı o maçta. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolaydır. Bunlar benim tarzım değil. Fenerbahçe'yi analist ekibimiz çok iyi analiz etti. Onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımız hafta başından bu yana müthiş konsantre olmuştu. Siz Galatasaray olun, 8-10-12 puan farkı kapatın. Böyle bir atmosferde herkesin isteği kazanmak. Onlar bana bu umudu verdi" dedi.

Bu maçın zirve yarışında sıralamayı etkileyen bir karşılaşma olduğunu da söyleyen Terim, "Şampiyonluk yarışında otomatik olarak sıralamayı etkileyen bir maçtı bu. Burada kaybettiğinizi düşünün, rakipleriniz de berabere kalmış. Belki yarın ummadığımız bir takıma puan kaybedeceğiz, inşallah kaybetmeyiz. Ama bunun yankıları, etkisi ve tepkisi çok daha değişik olur. Bu galibiyet sadece bir 3 puan değil Galatasaray nezdinde. Oyuncuların kendilerine güvende, takım olmada çok önemli. Bunların hepsi faktörlerdir. Fenerbahçe'yi seyircisinin önünde bu kadar rahat, bizim için 1-2 sıkıntı olan, oynayan oynatan, renk veren bir takım olarak sahadaydık. Bu galibiyeti geniş düşünmek gerekiyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Oyuncularım beni iyi tanır"

Rakibe göre değil, kendilerine göre bir oyun anlayışı olduklarını söyleyen Fatih Terim, "Bizim kendimize göre bir anlayışımız var. Özellikle son aylarda oyuna çıkarken kalemizden en doğru şekilde çıkan takımız. Bazen Muslera 1 kez bile topu uzun oynamıyor. Burada çok iyi bir Lemina varken, sakatlanması beni üzdü. Bazen oyunu değiştirirsiniz bazen oyuncu değiştirirsiniz. En az bölgemiz orta saha. Bunu Seri'yle çalışmıştık ve açıkçası mükemmeldi ve bugün de aynı şekilde oynadı" dedi.

Fenerbahçe karşısında Adem Büyük'ü yedek bırakması ve Falcao'yu 11'de sahaya sürmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Bana bunu yabancı oyuncular da soruyor. Ben oynatmayacağım oyuncuya "Seni bu hafta oynatmayacağım" demiyorum. Belki söylesem iyi olur ama söylemiyorum. Beni oyuncularım tanır. Adem'in suratı asık değildi. Çünkü anlamıştır taktik için yaptığımı. Daha önce de söyledim, forma verdiğimizde kimse teşekkür etmedi, vermeyince de küsmez. Adem bu sene Galatasaray'ın en önemli oyuncusu. Oyunun gidişatına göre Andone'yi de alabilirdim oyuna ve bu nedenle Andone'yi kadroya aldım, Jesse'yi çıkardım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA