Fatih Terim: “Bugün konuşacak fazla şey yok”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün konuşacak fazla şey yok. Tek söylenecek şey, Tuzlaspor'u tebrik etmek" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'la eşleşen Galatasaray, sahasındaki ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün söylenecek çok fazla şey olmadığını ifade eden Terim, "Bugün söylenecek en önemli şey, Tuzlaspor'u tebrik etmek. Oynanan oyuna da çok kötü demek lazım. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler, gol de attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler. Tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi. Bunun bahanesi yok. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı mecbur etmelerini isterdim. Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin'di. 16 yaşında çok da kolay değil. Galatasaray, rakibin oynamasına müsaade edemez. Rakibi kendi sahasında kapatır, kontrataklara da hazırlıklı olur. Bugün çok pozisyon da bulamadık, konuşacak fazla bir şey yok. Bugün sahada neredeyse, "Hocam bana bu formayı niye verdin" diyecek futbolcular vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA