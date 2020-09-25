Fatih Terim - Erol Bulut arasında kıyasıya rekabet!

Süper Lig'de bu hafta oldukça önemli bir maç bizi bekliyor. Ligin 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Derbi öncesi, sezona oldukça iyi bir giriş yapan Galatasaray, çıktığı 4 resmi karşılaşmadan 4 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla evinde oynayacağı derbinin de favorisi sarı kırmızılılar olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ise transfer döneminin en gözde kulübü. Yapılan 14 transferle kadrosunu baştan yaratan sarı lacivertliler, son olarak Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı. Sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile giren Fenerbahçe, ikinci hafta 9 kişi kalan Hatayspor'a karşı galibiyet alamamıştı. Bu sezon yeni teknik direktör Erol Bulut ile şampiyonluk için yarışacak olan sarı lacivertliler, derbiden mutlak galibiyet çıkarmak istiyor.

FATİH TERİM VE EROL BULUT REKABETİNDE, TERİM ÖNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim’in 5-3 üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adam, ilk kez bir derbi maçta karşı karşıya gelecek. İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018'de Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı. Mücadeleyi Aslan, 2-0 kazandı.

Fatih Terim ile Erol Bulut bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray’ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut’un talebeleri ise 3 defa kazandı. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Fatih Terim’in takımı 15 gol atarken, Erol Bulut’un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fatih Terim ile Erol Bulut arasında oynanan maçlar şöyle: