Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaşananlar için suç duyurusunda bulundu!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının yansımaları devam ediyor. Kadıköy'de oynanan maçta, ezeli rakibini 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Galatasaray, üst üste iki kez Kadıköy deplasmanından galip ayrılmış oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler... Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok." diyerek olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERİLDİ

Skorer'in haberine göre ise Terim’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir verdiği şikayet dilekçesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Covid-19 salgını sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasına karar verdiğini belirterek, “Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan başvuru neticesinde stada 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.