Fatih Terim: "Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever"

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında, sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2-3 tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. Donk'un golüne kadar o taktiği kullanmamıştık. Doğru yaptık sonucu da doğru oldu. Çok çalıştığımız bir konu kornerler. Bu yıl duran toplarda sıkıntımız var, gol sevindirici oldu."

"Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti için teknik analiz yapacak değilim, onların da işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır ama teknik analize girmeyeceğim."

"Türk Telekom Stadyumu'ndaki 500. golümüzün Sekidika'ya nasip olması da beni ayrıca sevindirdi. Golle beraber moral bulacağını ve büyük bir adım attığını düşünüyorum."

"GALATASARAY ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN YUKARILARI SEVER"

"Henüz çok var daha, ligde neredeyse 20 maçtan fazla var. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Oralara bakar."

FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN'IN MUSLERA'YA YAPTIĞI JESTE İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Arda'nın Muslera'ya yaptığı jest beni çok mutlu etti. Gerek saha içinde gerek saha dışında müthiş bir Arda izliyorum, çok da seviniyorum. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Arda'yı, Galatasaray'da başka görevleri de çok rahat şekilde yapabilecek şekilde kazandık."

"Çok daha farklı olabilirdi. Birçok başarılı hücum aksiyonumuz var. Ortada ve üçüncü alanda çok iyi işler yaptık. Hiç de gereği yokken bize hücumdayken acele kullanmamızın manası yokken gol yedik. Altından kalktılar."