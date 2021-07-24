Fatih Terim gidiyor mu? Burak Elmas yeni hoca arıyor iddiası!

Şampiyonlar Ligi'nde alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör eleştirilerin odağı haline geldi. Böyle bir hezimeti kabul etmeyen sarı kırmızılı taraftar eksiklerin bir an önce giderilmesini istedi. Sabah spor yazarı Erman Toroğlu ise flaş bir iddia ortaya attı. Toroğlu, Burak Elmas'ın yeni teknik direktör aradığını iddia etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

"BURAK ELMASI'IN HEDEFİ 1 YILLIKTI"

"Yeni başkan Burak Elmas seçimden önce bir yakın arkadaşıma -Galatasaray kongre üyesi bu arkadaş- diyor ki, "Almanya'da ve Güney Amerika'da genç teknik direktör arıyorum" diyor. "Ama kazanırsam Fatih Terim'le 1 yıllık sözleşme yapacağım" diyor. Hedefini böyle belirliyor. Ama kazandıktan sonra Fatih Terim'le 3 yıllık mukavele yapıyor. Fatih Terim geçen yönetimden yaptığı anlaşmaya göre 18 milyon lira alacakken şimdi senede 3 milyon Euro alıyor. Ne ala dünya. Ben şimdi Burak Elmas'a soruyorum; yarın Fatih Terim'i göndermeye kalkarsan tazminat ister mi istemez mi? Ama şu çok net; Galatasaray başkanı seçilmek için teknik direktöründen icazet alırsan, arkasına sığınırsan, tabiri caizse Terim'e gebe kalırsan başkan olmak için sonuçlarına katlanırsın. Zannediyorum bu da çok uzun sürmez. Tecrübelerime dayanarak yazıyorum.

KÖTÜ FUTBOL TESADÜF MÜ?

"Yeni başkan Burak Elmas diyor ki, "Geçen yönetim transfer limitini aşmış." Yani Başkan ayağına kurşun sıkıyor. Şu ana kadar TFF'den tık yok. Burak Elmas'ın resmen yaptığı bir ihbar, yani kulübü TFF'ye ihbar ediyor. Şu ana kadar da bir eylem yok. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim: Maçlar böyle giderse acaba Burak Elmas bu limitleri aşar mı aşmaz mı Fatih Terim'in kılavuzluğunda? Bunu merak ediyorum. A Milli Takım'ın rezalet futbolu ve arkasından Galatasaray'ın rezalet futbolu tesadüf mü? Hayır... Peki Sivasspor'un oyunu ve neticesi tesadüf mü? Ona da hayır... Dört büyük takım yıllar önce başarılı sezonlar geçirdiler ama şu an hepsi tarihleriyle yaşıyorlar. Mezarlıklara bakın, vazgeçilmeyenler ile doludur. Gerçekler acı, yalanlar tatlı... Dört Büyükler'in son yıllarda yaptığı harcamalara ve neticelere bakın. Bir de Türkiye'de bazı takımların harcamalarına, oynadıkları futbol ve aldıkları neticelere bakın. Sivasspor, Alanyaspor, son zamanlarda Hatayspor, Fatih Karagümrük... Bunlar mütevazı bütçeyle, borç yapmadan, yöneticilerin televizyonda yalan söylemine bakmadan yollarına gidiyor."

BEŞİKTAŞ SAĞLIK EKİBİ NEDEN YERİNDE DURUYOR?

"Beşiktaş, geçen yılın şampiyonu hak etti mi etti. Dar kadroyla iyi iş yaptı. Aboubakar'a (yanda) son oynamadığı maçlarda şüpheyle bakıyordum. Yaptığı mukaveleye göre 1 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Menajeriyle birlikte anlaştı ve oynamadı. Beşiktaş yönetimine soru sorduğumuzda, yönetim, "Evet sakat, sağlık ekibi bu yönde rapor veriyor" dediler. Ama şimdi gördük ki bu beyanatlar yalanmış. Eğer Sağlık Kurulu Aboubakar'a sakat diyorsa şu an yerinde neden duruyor? Hastaneden rapor alırsın, ona göre konuşursun. Beşiktaş yönetimi yana yakıla forvet arıyor. Aboubakar'a çok az zam yapsaydınız şu anda sağda solda santrfor dilenmezdiniz."