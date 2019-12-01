Fatih Terim: "Golden sonra bir başkaldırı, bir isyan ve bir kabullenmeme duygusu oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ikinci yarıda golden sonra başka bir takım olduğunu ifade ederek, "İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı, bir isyan ve bir kabullenmeme duygusu oldu. Daha önce beklediğimiz ve takımlarda görmek istediğimiz bir şeydi. Daha önce görememiştik. Bugün belki bunun adına bir kırılma noktası diyebiliriz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzon'da Trabzonspor ile oynamanın çok kolay olmadığını belirterek, "Bugün iki nokta çok önemli. Skor çok önemli tabi ki. Sonuçta burada 2 puan kaybettik. Ama ilk yarıda biz esasen iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra bir başkaldırı bir isyan bir kabullenmeme duygusu oldu. Daha önce beklediğimiz ve takımlarda görmek istediğimiz bir şeydi. Daha önce görememiştik. Bugün belki bunun adına bir kırılma noktası diyebiliriz. Tabi ki bu söylediklerim skordan bağımsız. Bütün oyunun kontrolleri, rakip sahada yapılan paslar, bu pasların yüzde seksen isabeti. Sağdan soldan gelen pozisyonlar. Bunlar bizim için daha önce de olması gereken şeylerdi. Bu benim ve kulübümüz, takımımız adına sevindirici. Ama sonuç itibari ile yenseydik çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi Trabzon'da kaybedebilirsiniz. Neticede bütünleşen bir Trabzon'dan bahsediyoruz ama bizim adımıza oyunda beklemediğimiz kayıplar olmasına rağmen mağlup olmadan çıkabildik. 2 sakat oyuncunun çıkması istemediğimiz bir durum. Sonuç olarak kutunun içerisinde olmak ve kutunun içerinde son topa vurmak gerekiyor. Nzonzi'yi Donk'un yerine çekip, Donk'yu Adem'in yanına göndermek istedim. Bir fazla adamla ve çokta kenardan top geldiğine göre hiç olmazsa hava hakimiyeti olan bir adam olarak o da bana doğru durdu gibi geldi. Sonuç itibari ile Galatasaray'ın kabullenmeme reaksiyonundan çok memnunum" dedi.

"Daima mağlubiyete reaksiyon gösteren bir Galatasaray vardı"

"Maçın sonucunu 3 puanla almış olsaydık çok daha kırılma noktası olabilirdi" diyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daima mağlubiyete reaksiyon gösteren bir Galatasaray vardı. Benim takımlarımda genel olarak böyle olurdu. Maalesef sezon başından bugüne kadar buna şahit olamamıştık. Ama bugün skordan ayrı aldığımız bu reaksiyon beni çok sevindirdi. Tabi ki bunu gol yemeden yapmamız lazım. Gole gelince de Nzonzi ve Marcao'nun arasından vuruyor. Erken içeri girmişler. Erken içeri giriyorsan vuracaksın. İkisi de bomboş vurdurmuş. Muslera'nın çıkma ihtimali hiç yok. Çünkü kesik bir top geliyor. Dolayısı ile ikisi de hatalılar. Attığımız korner sayısı, rakip alanda yaptığımız pas sayısı, topu kaldırma dediğimiz zaman bir sürü hikaye söyleyebilir. Ama kırılma noktası olacaksa bu oyundan sonra olacak."

Kaynak: İHA