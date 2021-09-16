UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrılan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca yanıt veren Fatih Terim'in açıklamaları dikkat çekti. Bu kapsamda Fatih Terim kaç dil biliyor? | Fatih Terim İtalyanca'yı ne zaman öğrendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

FATİH TERİM KAÇ DİL BİLİYOR?

Galatasaray Teeknik Direktörü Fatih Terim, 3 dil biliyor. Terim, bu sayede idmanlarda tercüman kullanmadan futbolcularıyla çok rahat anlaşabiliyor. Terim, İngilizce ve İtalyanca'yı çok iyi konuşuyor, az çok bildiği Portekizce ile Brezilyalı futbolcularla anlaşabiliyor.

FATİH TERİM İTALYANCA'YI NE ZAMAN ÖĞRENDİ?

Fatih Terim, Galatasaray - Lazio maçı sonrası yaptığı basın toplantısında İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap verdi. O anlar çok ilginç diyaloglara sebep verdi.

İşte o anlar:

Basın toplantısını izleyen seyirciler Fatih Terim'in İtalyanca’yı ne zaman ve bu kadar nasıl iyi öğrendiğini merak etmeye başladı. Edinilen bilegilere göre; Fatih Terim 2000 yılında Fiorentina ardından da 2001 yılında Milan'da görev yapmtı ve bu görevler esnasında İtalyanca dilini öğrenmek için kurslar aldı. Terim o dönem maç sonu basın toplantılarını İtalyanca yapmıştı.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA LAZİO'YU DEVİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında, Lazio büyük bir hata yaptı.

67. dakikada Morutan'ın yaptığı ortada topu Lazzari uzaklaştırmak istedi. Havalanan top kaleye yöneldi. Arnavut oyuncu Thomas Strakosha yaptığı büyük hatayla topu kendi ağlarına gönderdi Böylelikle Galatasaray 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Galatasaray - Lazio maçı sarı kırmızılıların 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

E Grubu'nda oynanan diğer maçta Marsilya ile Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibinin golünü milli futbolcumuz Cengin Ünder, penaltıdan attı. Bu sonuçların ardından E Grubu'nda ilk haftayı Galatasaray lider tamamladı.

GALATASARAY - LAZİO MAÇINDAN DAKİKALAR

24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.