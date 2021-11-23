Fatih Terim mağlubiyetin ardından oyuncularının seslendi! Derbiyi kafanızdan çıkarın!

Süper Lig'de işler istediği gibi gitmeyen Galatasaray, son olarak kaybettiği Fenerbahçe derbisinin etkisinden çıkamadı. Yenilgiden dolayı morallerinin bozuk olduğu görülen futbolculara uyarıda bulunan Fatih Terim, Marsilya maçını işaret ederek Avrupa'ya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Gruptaki 5. maçında Fransız ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray'da yenilgi durumunda gruptan çıkma yolunda sıkıntı yaşayacak cimbomda Terim, derbiyi unutarak Marsilya maçına hazırlanmaları için futbolcularına moral verdi.

MARSİLYA MAÇINI İŞARET ETTİ

NEF Stadyumu'nda Marsilya ile mücadele edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Antrenman öncesinde ise Fatih Terim moralinin bozuk olduğunu fark ettiği oyuncuları karşısına alarak konuşma gerçekleştirdi. Geçmiş maçları düşünmenin kendilerine herhangi bir faydası olmayacağını ifade eden Terim, UEFA Avrupa Ligi gruplarında avantajlı bir durumda olduklarını ve geçmişi düşünerek bu avantajı da kaybetmek istemediklerini aktardı.

"LİGİN TELAFİSİ VAR AMA ORADA YOK"

Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele ettiklerini ama bazen kazanmak için bundan daha fazlasını ortaya koymaları gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adamın, "Önümüzde derbiden daha önemli bir maç var. Ligde telafisi var ama orada yok… Avrupa Ligi'ne iyi başlayıp devam ettik. Şimdi ise sonuca bağlama zamanı... Bu maç sadece gruptan çıkma maçı değil aynı zamanda derbiyi unutturma fırsatıdır. Derbiyi unutun ve unutturun" diyerek oyuncularını ayağa kaldırdı.