Twitter'da öğlen saatleri sularında Fatih Terim tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan teknik direktörün ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?" Haberimizde merak edilen konu başlığına yer verdik. İşte Fatih Terim neden gündem oldu sorusunun cevabı...

FATİH TERİM NEDEN GÜNDEM OLDU? FATİH TERİM TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Fatih Terim'in neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler gündeme dahil tweet atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.