İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! "Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz" dediŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta ŞOK'ta neler var?Kastamonu'da polisleri taşıyan araç devrildi! 12 polis yaralıŞOK 13 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Fırsat ürünleri %50'ye varan indirimli fiyatlarla ŞOK'taGiresun'da akıllara durgunluk veren olay! Çukurun içinde 10 adet ölü köpek bulundu!Dünya Hali 13. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali 13. bölüm canlı izleAkort ne demek, TDK'ya göre Akort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muaşeret Adabı ne demek, TDK'ya göre Muaşeret Adabı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?140 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? | 140- 150- 180- 200- 250 puanla 2 yıllık üniversiteler2021|140- 150- 180- 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?Üzengi Kemiği ne demek, TDK'ya göre Üzengi Kemiği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?

Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?

Gündemleriyle her gün yeni bir olaya yer veren Twiter'da bugün aniden Fatih Terim trendlerde 1. sıraya yükseldi. Bunun ardından kullanıcılar "Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?" sorularını merak etti. İşte detaylar...

Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?

Twitter'da öğlen saatleri sularında Fatih Terim tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan teknik direktörün ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Fatih Terim neden gündem oldu? Fatih Terim Twitter'da neden gündem oldu?" Haberimizde merak edilen konu başlığına yer verdik. İşte Fatih Terim neden gündem oldu sorusunun cevabı...

fatih-terim-ozan-kabak-icin-diyecegimi-dedim.jpg

FATİH TERİM NEDEN GÜNDEM OLDU? FATİH TERİM TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Fatih Terim'in neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler gündeme dahil tweet atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT