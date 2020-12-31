Fatih Terim oyuncularını uyardı, Beşiktaş maçını hedef gösterdi!

Geçtiğimiz sezonu ligde 6. sırada bitiren Galatasaray, sancılı geçen sezonun ardından bir o kadar daha sancılı geçen bir transfer dönemini geride bırakmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında geçen sert diyaloglar, göndermeler ve tartışmalarla birlikte sezona giren Galatasaray, bu sorunları çözmek isteği ile Türk Telekom Arena'da bir toplantı gerçekleştirdi ve tam konsantre şekilde saha içine odaklanmaya başladı.

Bu aşamaların üzerine ligde oynanan 9 maçta 7 galibiyet alan Galatasaray, zirveye oturdu. Ligin 16. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayacak olan Galatasaray, 3 günlük aranın ardından Konyaspor deplasmanına geçecek. Sıkışık fikstürde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Terim, Beşiktaş maçına kadar kayıpsız ilerlemek istediğini belirtti.

BABEL'İN HAZIR OLMASINI İSTEDİ

Yoğun fikstürde rotasyon yapmak için tüm oyuncularını hazır isteyen Fatih Terim, Kovid-19 geçirdikten sonra sahalara henüz dönemeyen Babel'in de sahalara geri dönmesini istedi. Teknik heyetten, sarı kart sınırında bulunan isimlere de uyarı geldi. Yoğun maç trafiğinde kadroda eksilme istemeyen Fatih Terim, oyuncularından maç içerisinde kartlar konusunda dikkat etmelerini istedi.

Sarı kırmızılılarda Arda, Belhanda, Ömer, Luyindama ve Marcao sarı kart ceza sınırında bulunuyor.