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  4. Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam transferde geç kaldıklarını dile getirerek "hiç transfer yapmasak da, 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok" dedi.

Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 2. hazırlık maçına çıkan Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştır. Rakibini Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın golleriyle 4-2 mağlup eden sarı kırmızlı ekipte teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

"TRANSFERDE GECİKTİK"

Transfer konusunda geç kaldıklarını dile getiren Terim: "Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ancak kimsede kusur aramıyorum. Başkanımız elinden geleni yapıyor, görebiliyorum. 10 transfer yapsak da hiç yapmasak da PSV maçının garantisi yok. O yüzden panik yapmıyoruzifadelerini kullandı.

Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

HAKEMLERE İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz sezon da sık sık hakem eleştirilerinde bulunan ve bu yüzden cezalar da alan Fatih Terim, hazırlık maçında da aynı tavrı sergiledi. 1-0 geriye düştükleri golün ardından hakeme yoğun eleştirilerde bulunan Fatih Terim, "bu maçı da mı yönetemiyorsunuz ? Baskı yok, stres yok. Bu maçı da yönetemeyecekseniz diğer maçları nasıl yöneteceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'da yeni transfer Aytaç Kara eski takımına karşı forma giymiş oldu. Takımı adına golü atan Aytaç eski takımını boş geçmedi. Aytaç, Dinamo Bükreş maçında da iki gol atmıştı. Yeni transfer, şu anda takımının en golcü oyuncusu durumunda.

Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

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