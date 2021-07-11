Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 2. hazırlık maçına çıkan Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştır. Rakibini Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın golleriyle 4-2 mağlup eden sarı kırmızlı ekipte teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TRANSFERDE GECİKTİK"

Transfer konusunda geç kaldıklarını dile getiren Terim: "Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ancak kimsede kusur aramıyorum. Başkanımız elinden geleni yapıyor, görebiliyorum. 10 transfer yapsak da hiç yapmasak da PSV maçının garantisi yok. O yüzden panik yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz sezon da sık sık hakem eleştirilerinde bulunan ve bu yüzden cezalar da alan Fatih Terim, hazırlık maçında da aynı tavrı sergiledi. 1-0 geriye düştükleri golün ardından hakeme yoğun eleştirilerde bulunan Fatih Terim, "bu maçı da mı yönetemiyorsunuz ? Baskı yok, stres yok. Bu maçı da yönetemeyecekseniz diğer maçları nasıl yöneteceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'da yeni transfer Aytaç Kara eski takımına karşı forma giymiş oldu. Takımı adına golü atan Aytaç eski takımını boş geçmedi. Aytaç, Dinamo Bükreş maçında da iki gol atmıştı. Yeni transfer, şu anda takımının en golcü oyuncusu durumunda.