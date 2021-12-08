Fatih Terim, rahatsızlığına rağmen takımını İtalya'da yalnız bırakmayacak!

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, gruptaki son karşılaşmasında Lazio'nun karşısına çıkarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, rahatsızlığına rağmen takımını yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde belindeki rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi görmeye başlayan deneyimli çalıştırıcı karşılaşma için hastaneden ayrıldı.

KAFİLE İTALYA'YA GİTTİ

Maç için İtalya'ya hareket eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne giderek kafileye katıldı. Sarı kırmızılı ekip, saat 12.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İtalya'ya giderek maç öncesinde kampa girdi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Müsabaka öncesinde bugün basın açıklaması yapılacak. Teknik direktör Fatih Terim, bir oyuncusuyla birlikte saat 19.30'da düzenlenecek basın toplantısı ile karşılaşma hakkında açıklamalarda bulunacak. Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmaya yönelik son hazırlık çalışmasını ise saat 20.00'de maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:

Kale: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Jankat Yılmaz

Defans: DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Marcao Teixeira,

Orta Saha: Taylan Antalyalı, Bartuğ Elmaz, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan

Forvet: Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne.