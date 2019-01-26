Fatih Terim: "Sahada olmayı özledim"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Sinan'ın golüyle geçerken, Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi.

85 gün sonra yeniden kulübeye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Terim, "Ben bir futbol adamıyım. Futbol adamının bulunacağı yer saha kenarı. O yüzden özlemek kadar doğal bir şey yok. Hem takımı buradan idare etmeyi özledim hem de yedek kulübesinde olmayı özledim. Bazı maçlarda yerimde olsaydım başka olurdu. Umarım bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.

"Kadromuz bu"

İyi bir ortaya koyduklarını belirten deneyimli teknik adam, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Bu kötü zeminde oyun felsefemizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Oyuncularımızın kazanma arzusunun olduğunu düşünüyorum. Gol atmaya çalışırken gol de yiyebilirdik. Göztepe kendi evinde seyircisiyle iyi bir takım. 21. şampiyonluğu aldığımız bu yerde kazanmak farklı bir anlam ifade ediyor. Yavaş yavaş iyiye gidiyoruz. Nagatomo, Emre ve Belhanda olmayınca kadromuz bu. Gençlerin ne zaman oynayacağını ölçüp biçmelisiniz. O yüzden bu hafta alt yaşlarda oynamalarını uygun gördüm" dedi.

Transferde sabır çağrısı

Merakla forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarlarına da sabırlı olmaları çağrısında bulunan Fatih Terim, "Herkes transfer yapmak ister. Yönetimimiz de yapmak istiyor. Oyuncuyu alacağınız zaman paranız, paranız olduğunda zamanınız olmuyor. En iyisini en ekonomik şekilde bitirmek istiyoruz. Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ancak 31 Ocak saat 00.00'a kadar beklesinler. Gelin hep beraber üzümü yiyelim, bağcıyı sonra hallederiz. Acımasızca davranıyoruz. Galatasaray kendine yakışanı yapar. Olmazsa da hesabını Galatasaraylılara verir ama ağlamaz. Keşke bu konuya gösterdiğimiz ilgiyi Galatasaray'ın başka problemlerine de göstersek. Seyircimizi de anlıyorum ama birkaç gün daha sabredilse bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Serdar'a kapıyı kapattı

Geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını açıklayan Serdar Aziz'i kadroda düşünmediğini yineleyen Terim, "Benim Serdar konusunda bilgim yok. Serdar ve Eren'i çok seviyorum ama teknik bir karar verdim. Ancak yönetim karar almak istiyorsa tabii ki alabilir. Yönetimin aldığı idari karara da saygı duyarım. Ben kararımı daha evvel de açıkladım" dedi.

Marcao'ya tam not

Göztepe karşısında gösterdiği performansla beğeni toplayan Marcao'ya tam puan veren Terim, "Marcao'yu almaya çok önceden karar verdik. İmkan olsaydı daha önce de alabilirdik. Belki kısa vadede yarışmak için oyuncular alabiliriz. Ancak alacağımız oyuncular ilerde Galatasaray'a para kazandırabilecek isimler olacaktır. Marcao gün geçtikçe daha iyi olacak. Çabuk uyum sağlaması da bizim için önemli bir katkı" şeklinde konuştu.

"Ya kabul edecektim ya da..."

Ozan Kabak'ın satılmasını teknik olarak istemediğini ancak yönetimin aldığı karara saygı duyduğunun altını çizen Fatih Terim, "Ozan'ın alınışında, eğitilişinde ve emek veren Galatasaray altyapısına teşekkür ederim. Hepsi çok iyi iş yaptılar. Ozan'ın gitmesini istemedim. Teknik olarak kalmasını istedim ancak yönetimimiz idari açıdan gitmesi gerektiğini söylediler. Önümde iki seçenek vardı. Ya bu karara saygı duymak veya başka seçenek. Galatasaraylılara söz verdik. Artık diğer seçenek yok. Galatasaray altyapısını daha iyi hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA