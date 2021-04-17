Fatih Terim: Yutkunuyorum, yumruklarımı sıkıyorum!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması sonrası ortamın gerildiği Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"YARIM ASRA YAKIN HİZMET ETMİŞİM KULÜBÜME"

Mücadeleye iyi oyunla başladıklarını dile getiren Terim " Muslera'ya top değmeden gol yedik. Oradaki tek tesellim güzel bir gol yedik. İyi reaksiyon gösterdik, pas oyununu iyi oynadık. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı. Oynadığımız sistem Halil ve Kerem'e de uygun oldu" dedi.

" Umarım bundan sonra sezon sonuna kadar daha iyi gideriz. " diyen Terim ,"Bugün hem soyunma odası hem yedekler daha iyi istediğim bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Göztepe'ye de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Terim, basında kendisine yönelik olarak Bodrum'a ve ABD'ye gittiğine ilişkin iddialar hakkında," Yarım asra yakın hizmet etmişim kulübüme. BAY geçtiğimiz haftalarda oyuncularıma 3 gün izin verirsem kendime ceza veriyorum evde. Bir yere çıkmıyorum. Benim bir üçgenim var, Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi bildiği sevdikleriyle, Galatasaray'la beraber olan biriyim." ifadelerini kullandı.

"YUMRUKLARIMI SIKIP, YUTKUNUYORUM"

Sözlerine devam eden Teknik Direktör Terim, "Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım. Bir daha yutkunuyorum." şeklinde konuştu.

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