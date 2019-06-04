Fatih Terim'den bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan deneyimli teknik adam, "Elini öpeceğiniz büyüklerin kıymetini bileceğiniz, gözlerindeki ışıkla kendinizi iyi hissettiren küçüklerinizle zaman geçireceğiniz, huzurlu, keyifli ve şeker tadında bir bayram diliyoruz" notunu düştü.

FOTOĞRAFLI

DHA