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Fatih Terim'den flaş paylaşım: Hepinizi çok özlemişim

Fatih Terim, Instagram paylaşımında "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı

Fatih Terim'den flaş paylaşım: Hepinizi çok özlemişim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavisine evinde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Instagram'da paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, futbolcularıyla telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü paylaştı.

"HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Fatih Terim, paylaşımında "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in paylaşımı:

Fatih Terim'den flaş paylaşım: Hepinizi çok özledim




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