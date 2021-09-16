Fatih Terim'den Galatasaray - Lazio maçı sonrası dikkat çeken açıklama! İtalyanca konuştuğu anlar basın toplantısına damga vurdu

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında, sahasında Lazio'yu ağırladı.

Galatasaray İtalyan ekibini 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim'in İtalyan gazeteciye İtalyanca yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

FATİH TERİM'İN İTALYANCA KONUŞTUĞU ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Terim'in İtalyanca konuştuğu anın görüntüsü Twitter'da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Galatasaraylıların yoğun ilgi gösterdiği görüntü binlerce etkileşim aldı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte o anlar:

Fatih Terim'in İtalyan gazeteciye İtalyanca yanıt vermesine ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Futbolu bilirsin, modayı bilirsin, siyaseti bilirsin en son italyanca işine el atmış hocam

- Chelseayi juventusu çalıştırmış Sarri, Fatih Terim hayranlığını dile getiriyor. Hocam maç sonunda italyanca sorunun önce tercümesini yapıyor sonra çatır çatır italyanca röportaj veriyor. Türk futbolunun yaşayan en büyük efsanesine sahibiz iyi ki bizlesin İmparator.



- İtalyanca bilirsin futbolu bilirsin geçiş oyunu bilirsin takımı gençleştirip modern futbolu bilirsin kusursuz bir adamsın idol idol

Galatasaray, Lazio'yu devirdi!