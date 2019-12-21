Fatih Terim'den maç sonunda açıklama: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Galatasaray ve Göztepe bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma yaşadı. Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin."

"BUNA MÜSADE EDEN DE HAKEMLERİMİZ"

"Genel olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. 60. dakika civarı Ömer düşünce Gassama'nın ikinci sarı kartını görmesi gerekiyordu. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama oyun çok duruyor. Yerden kalkmayanlar, içeri giren doktorlar... Buna müsade eden de hakemlerimiz."