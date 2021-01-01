Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui ile ilgili açıklama: Bizim için çok kıymetli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve idari ekip çalışanlarıyla birlikte Ulus'taki Liv Hospital'a gitti. Terim, hastande tedavi gören Omar Elabdellaoui'ye ziyaret etti.

Fatih Terim, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarim, Omar Elabdellaoui ile ilgili "Dün akşam hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım." açıklamasında bulundu.

Terim, Elabdellaoui'nin sporseverlerin dualarına ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var. Ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik ama yaşam içinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olayla ilgili başka türlü bir bakış açısına gerek yok. Nasibimizde 2020-2021 yılını hastanede geçirmek varmış. Keşke hep hastanede geçirseydik de Omar'a bir şey olmasaydı. Herkesin duyguları aşağı yukarı aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımımız, gönülden isteğimiz bence yerini bulacaktır. Omar'a da manen müthiş bir destek olacaktır. O da bunun bilincinde."

Zamanın 29 yaşındaki oyuncu lehine işleyeceğini vurgulayan Fatih Terim, "Birkaç günlük analizler, doktorların testleri onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Galatasaray oyuncusunu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle bir hadisede de 'Talihsizliğe bak. Oyuncumuz eksildi.' demez. Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şeyi düşünmüyoruz. Açıkçası dünden beri iyi değiliz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde camia olarak zor sakatlıklar ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerinin hatırlatılıp, ruh halinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha ağırı, beteri vardır. Şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek, isyan etmemek lazım. Bunun daha kötüsü vardı. Bununla yetinmek ve bunun için hamdetmek lazım. İki defa Emre'nin aynı yerden ayağı kırıldı, Muslera'nın bacağı kırıldı ama bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, daha kötüleri, Galatasaray camiasını ve spor camiasını sarsacak daha büyük hadiseler olabilirdi ama çok şükür olmadı. Demek ki olanla savaş vereceğiz. Hayatım boyunca öyle davrandım. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an önce uğraşmak lazım. Yoksa bu endişe ve kahır insanı moral olarak çok daha kötü yerlere götürür."

NE OLMUŞTU?

Yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanan Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırılmıştı.

Kulüp doktoru Yener İnce de hemen hastaneye gitti, Omar'ın tedavisiyle ilgilendi. 29 yaşındaki futbolcunun iki gözünden de yaralandığı, görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürülmüştü.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 5 Aralık 1991 yılında Surnadal, Norveç'te dünyaya geldi.

Elabdellaoui sağ bek mevkisinde oynayan Fas asıllı Norveçli profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı. Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.