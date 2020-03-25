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  3. Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama:

"Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım"

Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA




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