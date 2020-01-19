Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hayal ettiği oyunu henüz tam olarak oynamadığını dile getiren Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var ve bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oyun noktasında olduğumuzu gördüm ancak gereksiz bir anda gol yedik, bizi sıkıntıya soktu. Oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, kontrol bizdeydi, ilk yarıda hiç pozisyon vermedik. 20'ye yakın şutumuz var, çok atağımız var ve sonuçlandırmayı daha iyi yapmak zorundayız. Sabırlı oyun, pas yüzdesi iyiydi. Daha var mı var, ister mi, ister? Bu değiliz. İlk yarıda iştahla oynadık, 2-0'ı bulunca biraz rehavet oldu. Artık her maç final ve puan kaybı bizi çok üzecek, bunu çok biliyoruz, anlatıyoruz" dedi.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray'ın yine son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağını ifade eden Terim, "Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. Sivasspor başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Anadolu takımlarının itirazının, direnci bugünü özetliyor, tebrik etmek lazım. Zevkli bir lig olacak gibi gözüküyor ve Galatasaray her zaman kovalayacaktır. Biz maalesef sezonun ikinci yarılarına 7-8 puan önde giremiyor, sonradan açılıyor ama bu yeterli değil, inşallah yine yaparız, yine başarırız ama daha fazla çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM ARDAN TURAN İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Arda Turan transfer sürecinde yönetim ile karşı karşıya gelmediğini ve bu tür söylemlerden dolayı da mutlu olmadığını dile getiren Terim, "Arda Turan için fikirlerim net. Antalyaspor maçından sonra söylediğim gibi. Transfer için yönetim ile karşı karşıya geldiğim doğru değil, bu tür yorumlardan hoşlanmıyorum, Arda ile ilgili bir şey olursa da bildiririz. Arda Turan için ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Burada hatalarının bedelini bir ödemiş bir Arda var. Hala da ödemeye devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sadece teknik bir karar değil, onu da söyleyeyim. " şeklinde konuştu.

"BAŞKALARI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Basın toplantısında "Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarı kart çok tartışıldı. Bugün Marcao cezalı duruma düştü. Hiç böyle bir şey konuşuldu mu?" sorusuna Fatih Terim; "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Bizim aklımıza hiç böyle şeyler gelmez, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de! Doğrusu neyse, oraya gider. Başkaları bizi ilgilendirmez." yanıtını verdi.