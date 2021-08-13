Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim hastaneye kaldırıldı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kötü haberi alan Fatih Terim, Adana'ya gitti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in düşme sonrası vücudunda oluşan kırıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldığı haberini alır almaz Adana'ya gitti.
Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray'ın İskoçya’daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya geldi.
Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
NURİYE TERİM KİMDİR?
Nuriye Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesidir. Nuriye Terim, eşi Talat Terim'i 2019 yılında kaybetmiştir.
Nuriye Terim hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...