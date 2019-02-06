Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (4)
Galatasaray Kulubü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fatih Terim'in hayatını kaybeden babası Talat Terim'in yarın öğle namazının ardından...
BABA TERİM'İN CENAZESİ YARIN ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Galatasaray Kulubü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fatih Terim'in hayatını kaybeden babası Talat Terim'in yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:
"Teknik direktörümüz Fatih Terim'in babası merhum Talat Terim'in cenazesi yarın Adana Asri Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecektir."
DHA
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