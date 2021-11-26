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  4. Fatih Terim'in cezası açıklandı! Son 11 yılda 41 maç ceza!

Fatih Terim'in cezası açıklandı! Son 11 yılda 41 maç ceza!

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında oynadığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından cezası merakla bekleniyordu. PFDK, deneyimli teknik adamın cezasını gece yarısı açıkladı. Bu cezayla birlikte Terim, son 11 yılda 41 maç ceza almış oldu!

Fatih Terim'in cezası açıklandı! Son 11 yılda 41 maç ceza!

Galatasaray'ın derbide kaybettiği karşılaşma esnasında gergin olduğu her halinden belli olan Fatih Terim, maç içerisindeki itirazlarının ardından kırmızı kart görerek oyun dışına çıkarılmıştı. Daha sonra PFDK'ya sevk edilen tecrübeli teknik direktör hakkında verilecek karar merakla beklenirken gece saatlerinde PFDK, Terim hakkındaki cezayı açıkladı. Bu cezanın ardından deneyimli teknik adamın şaşırtıcı istatistiği ortaya çıktı.

6 KARŞILAŞMAYI KAÇIRACAK

Çift sarı kart görerek oyun dışında kalan Fatih Terim, 5 maç ceza aldı. Kırmızı kart cezası da eklendiğinde Terim, 6 maç boyunca sarı kırmızılı takımın kulübesinde görev alamayacak. Galatasaray bu süreçte Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Antalyaspor maçlarını oynayacak. Fatih Terim bu maçlarda takımının başında olmayacak.

Fatih Terim'in cezası açıklandı! Son 11 yılda 41 maç ceza!

TOPLAM 41 MAÇTA CEZA ALDI

Bu cezayla birlikte Fatih Terim, son 11 yılda Süper Lig'de Galatasaray'ın başında görev aldığı 8. sezonda görev yaptı. Deneyimli teknik adam yeni cezasıyla birlikte bu sezonlarda toplam 41. resmi maçı kaçırmış olacak. Fatih Terim, şu ana kadar aldığı 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti. 

Fatih Terim'in cezası açıklandı! Son 11 yılda 41 maç ceza!

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