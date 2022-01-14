Pandemi döneminde "mesafe"ye dikkat çekti, kendisi mesafeleri alt üst etti! İngiltere Başbakanı Boris Jahnson'un "erotik dans"ı sosyal medyayı salladı!Doğan Deniz Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Evli mi?Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?Türk lirasına destek olmak için doların turşusunu kurdu! "Bunun anca turşusu olur"2022 Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210749Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu!Muhat ne demek, TDK'ya göre Muhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AK Parti Milletvekili Mustafa Karahocagil, Enes Kara'nın intiharına "Dış güçlerin oyunu" dediNur Tuğba Namlı eşi Mustafa Namlı kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? nereli?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fotoğrafta yer alan fesih detayı ise taraftarların dikkatinden kaçmadı, sosyal medya çalkalandı.

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Birkaç gün öncesine kadar yönetimli birliktelik açıklamalarında bulunan deneyimli teknik adamın bu ayrılığı ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar duruma anlam veremezken bir kesim bu kararı destekledi, bir kesim ise yönetimi eleştirdi.

YARI YOLDA BIRAKILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ayrılığın ardından tesislere giderek futbolculara veda eden Terim'in yaptığı konuşmada yeni bir yapılanmaya gitmek için riske girdiğini ancak yönetimin kendisini yarı yolda bıraktığını söylediği öne sürüldü. Taraftarlar ise Fatih Terim'in yanında olarak ileride yeniden bir araya gelecekleri yönünde söylemlerde bulundu.

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

KARŞILIKLI ANLAŞILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce görüşülen ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapması planlanan Domenec Torrent olaylı bir ortamda takımın başına geçti ve çalışmalarına başladı. Burak Elmas da basın toplantısında Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Deneyimli hocayı onore edecek açıklamalarda bulunarak problem olmadığının altını çizdi.

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

"SON İMZAM" YAZARAK PAYLAŞTI

Ancak Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı yeniden alevlendirdi. Galatasaray'a imza attığı ilk günü paylaşan ve geçtiğimiz günlerde sözleşme fesih sırasında çektiği görüntüyü de "son imzam" adıyla paylaşan Terim, sosyal medyada gündem oldu. Terim'in bu paylaşımıyla Galatasaray'da yeniden görev almayacağını belirtmesi taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

FESİH DETAYI OLAY OLDU

İşin bir diğer noktasında ise fotoğrafta yer alan detay dikkat çekti. Fatih Terim'in imzasını çektiği görüntüde üst kısımdaki yazılardan belli bir bölümü okunuyordu. Sözleşme fesih detaylarının yer aldığı bölümde tek taraflı fesih yazıları taraftarı kızdırdı. Başkan Burak Elmas'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettikleri bilgisinin doğru olmadığı anlaşılınca taraftarlardan Elmas'a tepki yağdı.

Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT