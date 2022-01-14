Fatih Terim'in paylaşımındaki o detay taraftarı çılgına çevirdi! Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarısız bir performans gösteren Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Birkaç gün öncesine kadar yönetimli birliktelik açıklamalarında bulunan deneyimli teknik adamın bu ayrılığı ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar duruma anlam veremezken bir kesim bu kararı destekledi, bir kesim ise yönetimi eleştirdi.

YARI YOLDA BIRAKILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ayrılığın ardından tesislere giderek futbolculara veda eden Terim'in yaptığı konuşmada yeni bir yapılanmaya gitmek için riske girdiğini ancak yönetimin kendisini yarı yolda bıraktığını söylediği öne sürüldü. Taraftarlar ise Fatih Terim'in yanında olarak ileride yeniden bir araya gelecekleri yönünde söylemlerde bulundu.

KARŞILIKLI ANLAŞILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce görüşülen ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapması planlanan Domenec Torrent olaylı bir ortamda takımın başına geçti ve çalışmalarına başladı. Burak Elmas da basın toplantısında Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Deneyimli hocayı onore edecek açıklamalarda bulunarak problem olmadığının altını çizdi.

"SON İMZAM" YAZARAK PAYLAŞTI

Ancak Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı yeniden alevlendirdi. Galatasaray'a imza attığı ilk günü paylaşan ve geçtiğimiz günlerde sözleşme fesih sırasında çektiği görüntüyü de "son imzam" adıyla paylaşan Terim, sosyal medyada gündem oldu. Terim'in bu paylaşımıyla Galatasaray'da yeniden görev almayacağını belirtmesi taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

FESİH DETAYI OLAY OLDU

İşin bir diğer noktasında ise fotoğrafta yer alan detay dikkat çekti. Fatih Terim'in imzasını çektiği görüntüde üst kısımdaki yazılardan belli bir bölümü okunuyordu. Sözleşme fesih detaylarının yer aldığı bölümde tek taraflı fesih yazıları taraftarı kızdırdı. Başkan Burak Elmas'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettikleri bilgisinin doğru olmadığı anlaşılınca taraftarlardan Elmas'a tepki yağdı.