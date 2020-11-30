Kanal D ekranlarında uzun süre 'Gelinim Mutfakta' adlı gündüz kuşağı programını sunan Fatih Ürek pandemi nedeniyle çekimlerine ara verdiği programdan flaş bir kararla ayrılmış yerine ise Onur Büyüktopçu getirilmişti.

Herkes bu ani vedanın nedenini merak ederken taraflardan bir açıklama gelmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun attığı bir iddia konuyu yeniden gündeme getirdi.

İddialara göre Fatih Ürek Ankara'da gelen bir telefonla sonrasında programın sunuculuğundan ayrılmak zorunda kaldı.

Terkoğlu, "Fatih Ürek’le birlikte 9-10 yedek program çeken kanal bunların hiçbirini yayımlayamamıştır." ifadesini kullandı.