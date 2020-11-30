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Fatih Ürek hakkında şok iddia: "Bir telefonla işine son verildi"

Kanal D'de "Gelinim Mutfakta" programını sunan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Fatih Ürek'in programdan neden ayrıldığı hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Ürek hakkında şok iddia: "Bir telefonla işine son verildi"

Kanal D ekranlarında uzun süre 'Gelinim Mutfakta' adlı gündüz kuşağı programını sunan Fatih Ürek pandemi nedeniyle çekimlerine ara verdiği programdan flaş bir kararla ayrılmış yerine ise Onur Büyüktopçu getirilmişti.

Fatih Ürek hakkında şok iddia: "Bir telefonla işine son verildi"

Herkes bu ani vedanın nedenini merak ederken taraflardan bir açıklama gelmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun attığı bir iddia konuyu yeniden gündeme getirdi.

Fatih Ürek hakkında şok iddia: "Bir telefonla işine son verildi"

İddialara göre Fatih Ürek Ankara'da gelen bir telefonla sonrasında programın sunuculuğundan ayrılmak zorunda kaldı.

Terkoğlu, "Fatih Ürek’le birlikte 9-10 yedek program çeken kanal bunların hiçbirini yayımlayamamıştır." ifadesini kullandı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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