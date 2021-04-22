Fatih Ürek'ten şaşırtan açıklama: Baba olmak istiyorum!

Etiler'de objektiflere takılan Fatih Ürek, alışveriş turuna çıktığını dile getirdi. Ayrıca görüştüğü sinema ve dizi projelerinin olduğunu belirten ünlü şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL OLARAK ŞARKICI OLDUM"

Ürek, "Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp para işareti yaparak tamamen duygusal olarak şarkıcı oldum" diyerek, gülümsedi. Pandemi dolayısıyla çalışmadığını da belirten Ürek, "1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım" şeklinde konuştu.

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

En büyük arzusunun baba olmak olduğunu da söyleyen Fatih Ürek'e, Demet Akalın'ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine, "O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem" ifadelerini kulandı.

DEMET AKALIN'IN KIZI HİRA NE YAPMIŞTI?

Akalın'ın kızı Hira, 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL göndermişti. Durumu fark eden Akalın, isyan etmişti.

Akalın konya ilişkin olarak, "Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Hayatımda böyle bir şey görmedim! TikTok'ur gel sen kredi kartı başka bir telefona tanımlı ve sen çocuğun hesabından 7 bin lira al! Arkadaşlar, anneler, babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor" demişti.