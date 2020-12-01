Fatih Yaşlı, sosyalist yazar olarak bilinen ve siyasi açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen araştırmacı yazar, Trendyol'da kitaplarının satışa çıkarılmaması üzerine merak konusu oldu. Siyasi olduğu gerekçesiyle sitede satış çıkarılmayan kitaplar için sonrasında özür dileyen Trendyol'un bu açıklamalarını yönelttiği yazar Fatih Yaşlı'nın hayatı, olay üzerine merak konusu oldu. Peki Fatih Yaşlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trendyol'da kitaplarına satış yasağı gelen Fatih Yaşlı kitapları

FATİH YAŞLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Ankara'da doğan 41 yaşındaki Fatih Yaşlı, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde 2001 yılında tamamladı.

Aynı yıl İzzet Baysal Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansına başladı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde siyasi tarih araştırma görevlisi oldu.

2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Doktorasını tamamlamasının ardından İzzet Baysal Üniversitesi'ne dönen Yaşlı, halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Felsefelogos, Bilim ve Gelecek, Birikim, Birgün, Radikal 2 gibi dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi yer aldı.

FATİH YAŞLI KİTAPLARI