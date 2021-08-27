Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk gösterdiği performansla bir anda herkesin odak noktası haline geldi. Genç oyuncuyu merak edenler internette Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 2003 tarihinde Adana'da doğan Fatih Yiğit Şanlıtürk, futbol kariyerine Bakırköy Aslanspor altyapısında başladı. Daha sonra Fenerbahçe altyapısında oynayan 18 yaşındaki genç futbolcu, 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Dün akşam Avrupa'da oynadığı karşılaşma ile dikkatleri üzerine çeken Şanlıtürk'ün güncel piyasa değeri 125 bin Euro civarında.

FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK'ÜN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan genç yıldız, dün akşam oynadığı HJK Helsinki maçının ardından kendisine gelen tebrikleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresine @fatihyigitsanliturk kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.