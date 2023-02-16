Fatih Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Yildirim 19 Aralık 1997 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Fatih Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Yildirim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 21 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Fatih Yildirim'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mfyildirim_41/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000286747414

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Fatih Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Fatih Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2014 yılında Körfez SK Alt

9 Eylül 2015 yılında Bilinmiyor

23 Eylül 2016 yılında Hereke Yıldız

21 Eylül 2017 yılında Bld Derince

Fatih Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Yildirim şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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