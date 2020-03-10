Fatihi Mahmood Ismael: "Sınırlardaki kontrollü geçişi destekliyorum"

Türkiye'nin en büyük sınır kapılarından biri olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının, korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlerin kontrollü olarak gerçekleşmesinin ardından finans ve iş insanları uygulamadan yakınırken, Fatihi Mahmood Ismael ise uygulamayı desteklediğini açıkladı.

Türkiye ile Irak-IKBY Bölgesi hükümeti korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı sınır kapılarını kısmen kapatıp kontrollü geçişe geçtikten sonra ister istemez yurt dışına ihracatı yapılan ürünlerde aksaklıklar meydana geldi. Bunun üzerine çözüm arayışları devam ederken bu uygulamayı destekleyen bir açıklama, Irak'ta yazılım alanında markalaşmış olan firmanın başındaki yetkili isim Fatihi Mahmood Ismael'den geldi. Ismael, "Bu uygulama elbetteki ihracat ve ithalatta aksaklıklara neden oluyor ama şunu unutmamalıyız ki sağlık, ekonominin önünde yer almalı" dedi.

Kaynak: İHA