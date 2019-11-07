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  3. Fatih'te 4 kardeş intihar etmişti! Olay sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeş intihar etmişti! Olay sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeş intihar etmişti. 4 Kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesi infial yaratmıştı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Fatih'te 4 kardeş intihar etmişti! Olay sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı 118

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuyla ilgili açıklama yaptı.