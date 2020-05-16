Fatih'te 4 kardeşin siyanürden öldüğü iddiası kesinleşti!

Fatih'te 4 kardeşin aynı evde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada sır perdesi çözüldü. Kardeşlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Evlerinin kapısında asılı duran, ''Dikkat siyanür var" notunu ise küçük kardeş Cüneyt Yetişkin'in yazdığı tespit edildi.