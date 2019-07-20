Fatih'te alacak-verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

FATİH'te akşam saatlerinde isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 5 kişi ile Afganistan uyruklu 3 kişi arasında bışaklı kavga yaşandı. Olayda yaralanan 3 Afgan uyrukludan birisi hayatını kaybederken diğer ikisi ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Fatih, Nişanca Mahallesinde akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zeytinburnu'ndan gelen ve isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 5 kişi, İsmail Sefa Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında oturan Afganistan uyruklu 3 kişiden alacaklarını almaya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bina içerisinde başlayan kavga sokağa taştı. Yaşanan kavga sonrası binada oturan afgan uyruklu Zalma Yunus ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, Zalma Yunus ve iki arkadaşı kanlar içinde kaçan şüphelilerin peşinden koştu. Sokakta da bir süre ilerleyen Yunus ve 2 arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zalma Yunus yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer 2 arkadaşının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olayın meydana geldiği bina da ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri şüpheli gördüğü 5 Afganistan uyruklu kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA