Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ayak tenisi futboluna 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ayak tenisi futboluna 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Fatih Belediyesi tarafından ayak tenisi turnuvasının bu yıl 3.'sü düzenlendi. Mimar Sinan Stadı'nda organize edilen turnuvaya minikler, yıldızlar, gençler, büyükler şeklinde 4 farklı kategoride 70 farklı takımdan 200'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Belediye Başkanı M. Ergün Turan da turnuvanın ardından gençlerle ayak tenisi oynadı.

"Ayak tenisi cazip bir spor dalı ufak alanda birçok genç yapabiliyor"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı açıklamada, "Fatih'te on binlerce gencimiz var. Bir semtte sportif alanlar faaliyetler geliştikçe gençlerin kötü alışkanlıklara gitme konusunda azalmalar oluyor. Yaptığımız bütün faaliyetlerde gençlerimize spora olan ilginin artmasını istiyoruz. Ayak tenisi cazip bir spor dalı ufak alanda birçok genç spor yapabiliyor. Ayak Tenis Futbol Turnuvası'nın 3'üncüsünü düzenliyoruz. Yarışmacı gençlerimize başarılar diliyorum. Yarında ödül alan gençlerimize ödüllendireceğiz" dedi.

Turnuvaya katılan sporculardan Burhan Çagar, "Bütün yaş kategorilerde oynuyoruz. Şampiyonluğa oynuyoruz. Şu an çeyrek finaldeyiz. Kazanırsak yarı finaldeyiz. Hedefimiz şampiyonluk her zaman" şeklinde konuştu.

Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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