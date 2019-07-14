Fatih'te bir dairede elleri ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

FATİH'te bir haftadır kötü kokuların geldiği bir daireye giren polis ekipleri 60 yaşlarındaki Muhittin Yıldız adlı bir kişiyi, elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılı halde öldürülmüş olarak buldu. Olay, Karagümrük Mahallesi Zeynel Ağası Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bina sakinleri bir haftadır kötü kokular gelen daireyi polise bildirdi.

POLİS MASKEYLE DAİREYE GİRDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği dairede Muhittin Yıldız'ın elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni bulundu. Öldürülmüş olduğunu anlaşılan Muhittin Yıldız'ın cenazesinin çürümeye başladığı belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeninin çürümeye başlaması sebebiyle sokağa ceset kokusu yayılırken vatandaşlar burunlarını tutarak sokaktan geçti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme ve delil araştırması yaparken evde inceleme yapan polis ekiplerinin kökü koku nedeniyle maske takarak binaya girdiği görüldü.

YATAK ODASINDA BULUNDU

Olayla ilgili açıklama yapan bir apartman sakini, "Kedi öldü diye söylüyorlardı. Kedi veya fare öldü diye bodruma bakıyorduk. 1 haftadır bu konu vardı. Komşu daireden koku geliyor dedi. Sonra polis geldi. Polis önce çöp olabilir dedi sonra çilingir yardımıyla daireye girdiler. Yatak odasında bulunmuş" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA