Fatih'te engelli çocuklar için etkinlik

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi ile Özel Fatih Final Anadolu Lisesi ve Ortaokulu tarafından engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Özel Fatih Final Okulları'ndaki etkinlikte özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi.

Etkinlikte engelli çocuklar, ritmoterapi atölyesinde ritim dersi aldı.

Ardından Sulukule Sanat Akademisi Gençlik Orkestra grubu özel çocukları için konser verdi.





Kaynak: AA